Il ricordo di Vialli e Mihajlovic decuplicherà le forze della Samp contro il Napoli Il Secolo

(Di domenica 8 gennaio 2023) IlXIX scrive che il Ferraris sarà una valida spinta per la, che oggi affronterà ilin casa. Lo stadio ricorderà la scomparsa di, ci sarà un clima unico, “la voglia di spaccare il mondo”. “Priorità capovolte. Quella di oggi sarà innanzitutto la partita di Gianlucae Sinisa. E solamente dopo la sfida alla capolista, umanizzata dalla sconfitta di San Siro con l’Inter di mercoledì scorso. Sarà una partita unica perché si giocherà in un clima unico, che avvolgerà il Ferraris già prima del fischio di inizio. Un misto di malinconia, rabbia, nostalgia, incazzatura, voglia di spaccare il mondo”. “Questa volta ildi...

Sky Sport

Insieme hanno trascorso una vita, prima nella Sampdoria e poi in Nazionale. Roberto Mancini parla della sua grande amicizia con Gianlucaal Corriere della Sera. LUCA E SINISA - "Luca è vicino a me, a noi, sono convinto che sia così anche per Sinisa: lo spero e lo sento". LA SCELTA DI GRAVINA - ......che il, la sensazione, l'aggrovigliarsi di emozioni rimanessero fermi a quella immagine, alla bellezza dell'amicizia. Loro due, ma quanti di noi con loro Sapevamo che la vita diera a ... Vialli, il ricordo prima di Juventus-Udinese all'Allianz Stadium. FOTO Su Repubblica Torino: L’omaggio di Torino con le voci dello Stadium per capitan Vialli. Gianluca Pessotto dedica una lettera al compagno scomparso “Sempre ...Roberto Mancini, c.t. dell'Italia, grande amico di Gianluca Vialli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha ricordato l'ex attaccante della Juventus, scomparso per a causa di un t ...