Il regista sudafricano riprende il capolavoro di Akira Kurosawa | Ikiru - Vivere del 1952 | e lo trasporta nell' Inghilterra del dopoguerra

Leggi su iodonna

(Di domenica 8 gennaio 2023) LIVING Genere: drammatico ???Regia: Oliver Hermanus. Con Bill Nighy, Con Aimee Lou Wood, Alex Sharp, Oliver Chris Bill Nighy in una scena di “Living” Kanji Watanabe diventa Mr. Williams: ilHermanusildidel, e lo, come film d’epoca, nel campo dei vincenti,del. La sceneggiatura di Kazuo Ishiguro non si discosta, salvo significativi dettagli, dal racconto originario: il risveglio esistenziale di un uomo ordinario, un burocrate, la sua tardiva scoperta della vita, dell’amore e, soprattutto, della propria assoluta irrilevanza. ...