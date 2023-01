Il pressing di Usa e Polonia sulla Svizzera | «Confiscate gli asset russi per sostenere l’Ucraina» Ma si può fare?

Leggi su open.online

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’invasione russa del, iniziata poco meno di undici mesi fa, ha già stravolto in molti modi le certezze degli Stati europei. In un senso o nell’altro. La prima a cancellare nell’arco di poche settimane uno dei suoi grandi tabù del dopoguerra è stata la Germania, quando il cancelliere (socialdemocratico) Olaf Scholz ha aperto la strada al riarmo in grande stile del suo esercito per far fronte alla minaccia russa. Decisione senza precedenti, e che sarebbe stata politicamente impossibile, dalla caduta del regime nazista. Quindi è stata la volta di Svezia e Finlandia, per decenni perplesse sull’idea di entrare a far parte della Nato e che di fronte alla dimostrazione dell’aggressività russa (e anche della prova di unità data dall’Alleanza atlantica) hanno bruciato le tappe della “conversione”, chiedendo già in estate formale adesione. Ora a riflettere seriamente ...