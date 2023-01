La Gazzetta dello Sport

Ilraggiunge così in vetta la Feralpisalò, fermata dalla solida Pro Patria sullo 0 - 0 e arrivata a 500 minuti di imbattibilità del portiere Pizzignacco, bravo nel primo tempo a deviare sul ...Al 7' lancio di Sabatino, Ferrarie appoggia a Guida: l'attaccante, da ottima posizione, ... Allenatore: Sarnataro Arbitro: Maccorin diMarcatori: 34' Ferrari (C) Ammoniti: Onazi, ... Il Pordenone aggancia in vetta la Feralpisalò. La Reggiana prova la fuga GIRONE A Il girone A è sicuramente il più emozionante, vibrante ed incerto della serie C. In questa fredda domenica di gennaio c’è stato l’ennesimo aggancio alla ...Nel girone A i ramarri aprono la crisi della Juventus Under 23 e agganciano al comando la Feralpisalò. Nel B granata a valanga sul Siena e a +5 sul secondo posto, ora occupato dal Cesena dopo il nuovo ...