(Di domenica 8 gennaio 2023) A poche settimane dal voto che ha certificato la vittoria di Lulapresidente del Brasile, le proteste dei sostenitori dell’uscente Bolsonaro non si placano e anzi sono a una svolta. Al termine di una manifestazione ain cui contestavano il risultato elettorale, centinaia di persone sono riuscite a sfondare il cordone di sicurezza ed entrare nel Palácio do, nel piazzale dove si trovano la sede della residenza presidenziale, del Parlamentoe della Corte suprema. Le immagini ricordano l’dei sostenitori di Trump a, avvenuto esattamente due anni fa. Secondo quanto riportato dal canale Cnn Brasile i sostenitori dell’ex presidente sono riusciti a entrare anche nell’edificio del Tribunale supremo ...

