Il Papa | Prego per le mamme | ucraine e russe | che hanno perso i figli

Agenzia ANSA

Cosi' ildedica un pensiero alle mamme dei soldati vittime della guerra in Ucraina durante l'Angelus, lanciando poi un appello: ""Non dimentichiamo i nostri fratelli e sorelle ucraini, soffrono ...Nell'anno 488 giunge nel castrum Monteferetron il corpo di San Severino del Norico . Le reliquie resteranno nella futura San Leo fino al 492 , quandoGelasio I propose di trasferirle a Napoli . Qui furono poste nel Castrum Lucullanum, così chiamato dalla villa che Lucullo aveva eretto sull'isolotto di Megaris , lo scoglio della sirena Partenop ... Il Papa: "Prego per le mamme, ucraine e russe, che hanno perso i ... 'Penso alle mamme delle vittime della guerra, dei soldati che sono caduti in Ucraina. Le mamme ucraine e le mamme russe. Hanno perso i figli, ...“Non dimentichiamo i nostri fratelli e sorelle ucraini! Soffrono tanto per la guerra! Questo Natale in guerra, senza luce, senza caldo, soffrono tanto! Per favore, non dimentichiamoli. E oggi, vedendo ...