Il Papa | Il chiacchiericcio arma letale

(Di domenica 8 gennaio 2023) AGI - (di Nicola Graziani) Le parole siano sì o no: tutto il resto si sa da dove viene. Ragion per cuiFrancesco oggi invita - dopo giorni di polemiche fuori posto, presunte rivelazioni, notizie che ha gia' definito false - a evitare la mormorazione. Niente di peggio per la Chiesa. Niente di più velenoso e distruttivo. Lo dice chiaramente, il Pontefice, all'Angelus in cui ha fatto ricorso ad una nuova citazione di Benedetto XVI. Queste le sue parole: "Fratelli, condividiamo, portiamo i pesi gli uni degli altri. Invece di chiacchierare e dividere guardiamoci con compassione, aiutiamoci a vicenda. Chiediamoci: io sono una persona che divide o che condivide? Sono discepolo di Gesu' o del? Ilè un'che uccide la fratellanza". Non c'é bisogno di esegeti né ...