Il Papa alle madri | Allattate i vostri figli in chiesa

(Di domenica 8 gennaio 2023) AGI - "Adesso sono silenziosi, ma magari fra poco qualuno darà il La" e allora tutti inizieranno a farsi sentire: "I bambini sono sinfonici", ha dettoFrancesco nell'omelia della Messa per il Battesimo del Signore, dopo aver impartito il sacramento del battesimo ad un gruppo nutrito di neonati. "Lasciateli gridare, lasciateli piangere, magari qualcuno ha fame", ha aggiunto "li in libertà. Qualcuno potebbe avere caldo, stiano tutti comodi". "Festeggiamo oggi questo inizio di cammino", ha detto ancora Bergoglio, "questi bambini iniziano una strada, sta a voi e ai padrini e lene aiutarli. E insegnargli a pregare. Fin da bambini, imparino a pregare magari anche solo muovendo le mani. Gli servirà tutta la vita".

