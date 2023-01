Il Nostro Generale fiction con Sergio Castellitto | trama | quante puntate e quando va in onda su Rai 1

Corriere della Sera

... i quali si sono accampati in segno di protesta davanti al Quartierdell'esercito a ...del presidente del Brasile Aiutaci a fare di più! Vogliamo che i lettori siano al centro dellavoro....in Italia Sul fotofinish della settimana corrente il maltempo torna a caratterizzare il...della struttura anticiclonica responsabile spesso nelle ultime settimane di condizioni meteo di... «Il nostro generale», la fiction di Rai1 racconta l’eroe Carlo Alberto Dalla Chiesa Meteo - Alta pressione in arretramento, la settimana subentrante sarà caratterizzata da frequente maltempo con neve in montagna: la tendenza ...Intossicazione alimentare nel rifiugio alpino. Cinquanta ragazzi si sono sentiti male ad Argentera, in provincia di Cuneo, e sono soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari del ...