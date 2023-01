Il Napoli si rialza a Marassi Osimhen-Elmas per il 2-0 alla Samp

(Di domenica 8 gennaio 2023) AGI - Ildimentica il primo ko in campionato con l'Inter, tornando subito a vincere in casa delladoria. Afinisce 2-0 grazie al decimo centro nel torneo die al sigillo su rigore dinel finale, dopo un altro penalty fallito in avvio da Politano. La squadra di Spalletti sale momentaneamente a +7 sulla Juve seconda, in attesa del big match tra Milan e Roma che potrebbe riportare i rossoneri a -5 dvetta partenopea. I blucerchiati di Stankovic invece, in inferiorità numerica per oltre un tempo (espulso Rincon), tornano a perdere e restano fermi a quota 9 al terzultimo posto. L'avvio di gara è scoppiettante e regala il primo grande episodio già dopo una manciata di minuti dal fischio d'inizio: Abisso viene richiamato all'on field review e assegna un ...

Commenta per primo In campo a fare festa è il, che batte 2 - 0 la Sampdoria e sidopo la sconfitta con l'Inter. Ma ci sono altre emozioni a muovere Marassi, il ricordo di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli , scomparsi dopo una ...... fa buona guardia la truppa di Di. 60' - Doppio cambio per Pazienza: fuori Sainz - Maza e ... 30' - SiPiovaccari dopo uno scontro con Coccia, lo schema su palla inattiva seguente non trova ... Il Napoli si rialza in fretta: 2-0 alla Samp con Osimhen ed Elmas nel giorno di Vialli e Mihajlovic Il Napoli non brilla ma si rialza e, in attesa del Milan, risponde alla Juventus. Dopo la prima sconfitta stagionale patita mercoledì contro l’Inter, la seconda trasferta consecutiva ...Cade la Sampdoria che avrebbe voluto aprire un ciclo positivo dopo la vittoria contro il Sassuolo. Si rialza invece il Napoli. Questa la classifica aggiornata della Serie A: ...