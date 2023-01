Il Napoli riprende la corsa | rigori | gol e rosso contro la Sampdoria

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 8 gennaio 2023) La la 17ª giornata del campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli, ilnon sbaglialalascudetto. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a riscattare il kol’Inter, la prestazione a Marassi è stata di ottimo livello. Momenti di grande emozione prima del match, è andato in scena un omaggio da brividi per Gianluca Vialli. L’ex calciatore di Sampodoria e Juventus è morto dopo una lunga battagliail tumore al pancreas. Fiducia ritrovata in casadopo il successo in trasfertail Sassuolo. Il tecnico Stankovic si schiera con Verre alle spalle di Gabbiadini e Lammers, gli azzurri rispondono con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Subito una partenza sprint per il ...