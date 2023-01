Il Napoli riparte subito e rimette le giuste distanze | Sampdoria condannata dagli episodi

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) La sconfitta contro l’Inter poteva far male al morale, alle convinzioni, alle certezze costruite fin qui da unstellare. Non si può vincere sempre, ma si doveva dimostrare a Marassi, in uno stadio-bolgia sia per trascinare alla salvezza lache per il doveroso ricordo commosso di Vialli e Mihajlovic nel pre-partita, di essere inciampati, di essersi rialzati, dirsi in cammino verso il grande sogno dello scudetto. Missione compiuta, anche se facilitata da una serie difavorevoli, ma i tre punti sono meritati ed è emerso il forte dislivello tra le due squadre già espresso dalla classifica. Ci pensa Osimhen a firmare una vittoria di peso, per nulla facile prima di scendere in campo, assolutamente non scontata. Il bomber, quando c’è da scardinare difese chiuse, c’è sempre, e basta una sua ...