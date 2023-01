Il Napoli è campione d’inverno con due giornate d’anticipo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il suicidio del Milan (che è riuscito nell’impresa di resuscitare Abraham) porta ila più sette sulle seconde e quindidue. È doveroso fare gli scongiuri di rito visto che con Sarri per due volte la squadra è statae poi ha sempre perso il campionato. Adesso ilè a 44 punti dopo 17, viaggia alla media di 98 punti. Una sola sconfitta in 17e sembrava l’apocalisse. È bastata una giornata di campionato e ilha ripreso due punti al Milan e all’Inter mentre la Juventus è rimasta a meno sette e venerdì arriverà al Maradona. Ilsta disputando un campionato straordinario. Ovviamente non ...

La Gazzetta dello Sport

Clamoroso a San Siro: il Milan pareggia 2 - 2 a San Siro la Roma e scivola a meno sette dal, con la Juve che raggiunge i rossoneri al secondo posto. Rossoneri avanti con Kalulu al 30', che di testa batte un Rui Patricio più che colpevole. Il Milan sembra in controllo e raddoppia con ...Ild'inverno. Due a zero alla Samp, con un gol per tempo - Osimhen ed Elmas su rigore nella ripresa - , contro una Samp che paga a caro prezzo il fatto di avere giocato tutta la ripresa ... Roma, rimonta pazzesca nel finale. Abraham riprende il Milan, Napoli campione d'inverno Un gol per tempo per vincere e ristabilire le distanze in vetta al campionato. Il Napoli sbanca Marassi e vince 2-0 contro la Sampdoria in una sfida a senso unico, che permette alla formazione di Luci ...Le emozioni, straripanti, si sono prese il loro spazio prima di Sampdoria-Napoli. In terra blucerchiata, teatro di imprese e vittorie di Gianluca Vialli, club e tifosi hanno dedicato lunghi minuti nel ...