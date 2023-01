Il Monza raggiunge l' Inter al 92' | 2 - 2 con autogol di Dumfries - Sport - Calcio - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

I brianzoli rimontano due volte l'Inter e pareggiano al 92' con un incredibile autogol di Dumfries, la rimonta Scudetto subisce una battuta di ...Ili nerazzurri in pieno recupero grazie a Caldirola, tra i migliori della squadra di Palladino. L'MVP è Ciurria, bene anche Dany Mota. Nell'Inter i cambi non incidono: nessuno dei ... Il Monza raggiunge l’Inter al 92’: 2-2 con autogol di Dumfries I brianzoli rimontano due volte l’Inter e pareggiano al 92’ con un incredibile autogol di Dumfries, la rimonta Scudetto subisce una battuta di arresto ...Pari deludente per la squadra di Simone Inzaghi che si fa raggiungere due volte dai brianzoli e frena la sua corsa in chiave scudetto.