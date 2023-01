Il messaggio di Gualtieri e Manfredi | “Napoli-Roma amiche | stop violenza”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Gli scontri in autostrada tra tifosi dele dellasono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi!sono cittàche dicono No ad unasenza senso”. Così su Twitter i sindaci diRobertoe Gaetano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.