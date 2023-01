“Il marito e il padre più affettuoso del mondo” | la lettera della moglie di Vialli

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 8 gennaio 2023) E’ passato qualche giorno dalla notiziatragica morte di Gianluca, ex calciatore, deceduto a 58 anni dopo una battaglia contro un tumore. Tantissimi gli omaggi per l’ex calciatore di Juventus e Sampdoria, che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti i suoi cari e appassionati di calcio e sport. L’ex calciatore italiano lascia due figlie e laCathryn, che ha voluto raccontare le sue sensazioni con unascrita al computer, in italiano e inglese, fatta consegnare dalla PR e life coach di. Leggi ancheL'ex mooriginaria del Sudafrica: Cathryn White Cooper, ladiLa ...