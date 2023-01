Il Liverpool regala a Klopp una prestazione che non gli sarebbe piaciuta per guadagnarsi un replay che non vuole

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sito inglese: Jurgenodia i. Ma l’allenatore deldovrebbe essere grato per la possibilità di andare al Molineux dopo che i detentori della FA Cup hanno flirtato con l’eliminazione al primo ostacolo sabato sera. I Reds sono stati tenuti dai Wolves ad Anfield dove entrambe le parti hanno offerto un sacco di intrattenimento ma i padroni di casa non hanno offerto alcuna rassicurazione al loro manager.ha cercato di sterzare un’aggiunta indesiderata al suo diario schierando la sua squadra più forte possibile, con Cody Gakpo per la prima volta, contro una squadra di Wolves ruotata che ha mostrato più coesione e dinamismo rispetto ai clienti abituali dei Reds. Se il vincitore nel finale di Toti non avesse mostrato un ridicolo punto cieco del VAR, la squadra di Julen Lopetegui avrebbe meritato ...

Sport Fanpage

... il granitico scozzese prelevato nell'84 dalcampione d'Europa. Si rischia la rissa, ma ... chela coppa al Barcellona. 'Per anni ho sognato quel pallone che volava girando, girando, ...Non al 42', quando l'attaccante che rimpiazza Toney anticipa di testa Alexander - Arnold e... mentre due minuti dopo è tutto regolare quando Oxlade - Chamberlain (in gol alla 100ª col)... Alisson fa un errore incredibile e regala il gol a Guedes, non è l ... Clamorosa papera dell’estremo difensore brasiliano in occasione della partita di FA Cup tra il Liverpool e il Wolverhampton ...Il Liverpool sarà costretto al replay del terzo turno di Fa Cup. Ad Anfield, infatti, i giocatori di Klopp non vanno oltre il 2-2 contro il Wolverhampton e ora saranno costretti ad affrontarli di nuov ...