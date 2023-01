Il ladro di libri è stato scoperto

Leggi su tuttotek

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ildiè un giovane italiano che in almeno sei anni ha truffato l’editoria mondiale rubando più di mille manoscritti. Il processo è atteso per questo aprile 2023 Non stiamo parlando di una storia come quella raccontata nel romanzo di Markus Zusak, ma di una vicenda realtamente accaduta. Per almeno sei anni, un giovane della provincia di Terni ha truffato l’editoria mondiale rubando più di mille manoscritti online; ildi, arredall’FBI già lo scorso anno, si è dichiarato colpevole dei crimini imputatigli dalla procua di New York. La sentenza è attesa per il prossimo 5 aprile 2023. Il movente delle sue azioni non è però ancora chiaro, e si sospetta che le azioni delsiano riconducibili al semplice appagamento personale, in quanto i manocritti, dopo i ...