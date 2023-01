Il James Webb scopre galassie simili alla Via Lattea nel giovane universo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nuove immagini delSpace Telescope (JWST) della NASA mostrano per la prima voltaa spirale barrata in un momento in cui l'aveva solo il 25% della sua età attuale.

Il Sole 24 ORE

Per la prima volta gli astronomi sono riusciti a individuare stelle in galassie che esistevano solo un miliardo di anni dopo il Big Bang. Da quando è stato lanciato, il telescopio spazialeci ha regalato le immagini più nitide e dettagliate dell'universo, superando di gran lunga anche il suo predecessore Hubble . Ad oggi gli astronomi non sono stati in grado di individuare ...Gennaio 2022 Il telescopio spazialearriva a destinazione Cosa è successo: un nuovo telescopio spaziale promette scoperte entusiasmanti e bellissime immagini dall'ultima frontiera. Questo ... 24 gennaio: il telescopio James Webb raggiunge l'orbita Per la prima volta, nuove foto da Telescopio spaziale James Webb Le galassie barrate dalle stelle sono state rivelate in un momento in cui ...Risalenti a circa 11 miliardi di anni fa, sono le più vecchie (e distanti) galassie a spirale barrata fino ad oggi conosciute ...