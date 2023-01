Il gol più bello di Pogba? I tifosi non hanno dubbi Video

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 8 gennaio 2023) Paulnon ha ancora esordito con la maglia della Juventus; nel frattempo inonsul suo gol piùin bianconero. Uno dei grandi colpi di mercato della Juventus nella scorsa sessione estiva è stato, senza ombra dio,; il francese è arrivato con l’obiettivo di alzare l’asticella del centrocampo bianconero. Giocatore forte fisicamente, tecnico e con la possibilità di portare un buon numero di gol e assist. LaPresseFino a questo momento, però, il rendimento diè stato praticamente nullo; un problema fisico avuto nella preparazione estiva gli ha impedito di scendere in campo. Assenza pesante per Allegri e una squadra che, in mezzo al campo, ha assolutamente bisogno del centrocampista francese. Il ritorno in campo ...