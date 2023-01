Il gioco delle nomine di Meloni Tramonta l' era Profumo | Descalzi confermato a Eni

LaC news24

...dal dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio scorso e le nuove regole del... 'forse Lufthansa potrà portare stabilità e interrompere l'infinità stagioneperdite nel vettore ...Le grandi quasi tutte ok, compreso il Napoli che ha perfezionato ilcoppie con Bereszynski, l'alternativa ideale per Di Lorenzo. La Lazio andrà presto all'assalto di Luca Pellegrini, ... Dietro le parole - Il gioco delle tre carte per varare l’Autonomia differenziata nell’assenza di dibattito parlamentare Quarta vittoria consecutiva per la Reale Mutua Torino che ferma la corsa dell’Assigeco Piacenza 100-100 e continua la corsa al podio più basso del girone Verde. Alla sesta la squadra di Salieri ...L'Ad di Leonardo verso l'addio, al suo posto potrebbe andare Lorenzo Mariani. Stefano Donnarumma all'Enel, Giuseppe Lasco a Terna. Per i servizi segreti, ...