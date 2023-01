Il giallo di Francesco | scomparso da tre giorni | era partito per la Calabria Trovata l' auto | di lui nessuna traccia

leggo.it

Leggi anche > 'Torni a casa, è solo una contusione', ma aveva una frattura al perone: altro caso incredibile in Friuli Scomparso Secondo quanto ricostruito finora,Iacovelli , prima di ...Terminate le festività torna a regime. Questo weekend doppio appuntamento con gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin. E se ieri le storie di Vanessa Incontrada,Arca e Sergio Muniz, e soprattutto quella di Valentina Persia, hanno tenuto incollati al televisore milioni di telespettatori oggi gli ospiti della puntata non saranno da meno. Verissimo, ... Il giallo di Francesco, scomparso da tre giorni: era partito per la Calabria. Trovata l'auto, di lui nessuna t Terminate le festività Verissimo torna a regime. Questo weekend doppio appuntamento con gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin. E se ieri le storie di Vanessa Incontrada, ...Una città all’apparenza idilliaca, una serie di omicidi a turbarne la quiete, un detective in grado di vedere cose che gli altri non ...