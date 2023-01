Il gagliardetto dell’Argentina | “l’Albiceleste”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 8 gennaio 2023) I neo campioni del Mondo, sin dalla loro prima apparizione alla massima competizione calcistica mondiale, hanno consegnato al capitano avversario il lorocostantemente caratterizzato dai colori della maglia Argentina con il bianco e celeste tonalità da cui deriva l’appellativo per eccellenza della selección: “Albiceleste”. I capitani di Uruguay e Argentina si scambiano i gagliardetti prima della finale della Coppa RIMET nel 1930 Tali colori derivano da una tradizione strettamente connessa con la lotta per l’indipendenza argentina e la loro adozione nel 1812. Fu un patriota argentino, di origini italiane, il Generale Manuel Belgrano che dopo essersi stanziato nei pressi dell’abitato di Rosario decise di far indossare alle truppe, dapprima una coccarda bianco celeste, per poi adottare questi due colori nel vessillo che pochi giorni dopo venne issato in ...