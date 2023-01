Il figlio di Muccino | «Ho sentito chiamare un’attrice russa di me…»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Repubblica propone il lungo sfogo social di Silvio Leonardodel regista Gabriele che nato nel 2000 lavora come assistente alla regia, che nel giorno della Befana su Instagram ha scritto «Ho avuto il piacere e l’onore di lavorare con molti registi nella mia fin qui breve carriera. Ne ho viste svariate. E non ho mai visto un regista rivolgersi in maniera più vergognosa, maleducata e arrogante alla troupe come ho avuto modo di fare su una recentissima esperienza di qualche giorno fa. Dagli assistenti agli operatori, dagli attori – anche i più giovani – finanche alle comparse, la maleducazione e le battute imbarazzanti erano distribuite equamente tra tutti. Hodi me…’ davanti a tutti, un’altra essere invitata a mettersi ‘le mutande di ...

L'uso e abuso di potere fa storcere il naso alle generazioni più giovani. Silvio Leonardo, nato nel 2000, assistente alla regia e figlio del regista Gabriele si sfoga sui social: "Ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con molti registi nella mia fin qui breve carriera", scrive ...