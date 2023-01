Il dolore di Cathryn | ' Luca | il marito e il padre più affettuoso'

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dagli striscioni alle maglie della Champions '96: l'omaggio dei tifosi della Juve per Vialli Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade ...

La Stampa

Vialli è devastata. Lo dice lei, senza vergognarsi, senza nascondersi. È una donna forte che ... Dentro ha unlancinante, impossibile da spiegare con le parole, eppure ieri per ringraziare ...Il messaggio della moglie di Vialli,: "Siamo devastati dal". Anche il Corriere dello Sport mette in evidenza in prima pagina l'ennesimo 1 - 0 della Juventus, ieri vittoriosa sull'... Vialli, il giorno del dolore e le lacrime della moglie Cathryn: “Marito e papà amoroso, siamo devastati” La Juve fa paura". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, all'indomani dell'ottavo successo consecutivo (tutti senza subire ...La moglie di Gianluca Vialli, Cathryn, ha scritto un messaggio di ringraziamento: “Gianluca era un marito e un papà amoroso, ...