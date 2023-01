Il cardinale Zuppi | ' La logica del riarmo ci può portare dove non si vuole'

Avvenire

Dobbiamo tessere un'altra Helsinki, per garantire un nuovo equilibrio a quell'area': in una intervista ilMatteo Maria, presidente della Cei , esorta a non assuefarsi alla guerra e ...In fin dei conti, gli ha fatto eco, lo scorso 19 dicembre, ilMatteoai funerali di Sinia Mihajlovi, morto a 53 anni, anch'egli per una leucemia: 'Alla fine l'unica squadra che conta ... Il cardinale Zuppi e la Cei rendono omaggio al papa emerito Benedetto XVI Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, esorta a non assuefarsi alla guerra e ricorda come Francesco esorti a trovare soluzioni politiche per garantire equilibrio e pace ...Una storia per raccontare altre storie. Storie di famiglie che trasformano il dolore in amore. Storie di genitori che sbalzano la tragedia racchiusa in una casa (quante cose succedono fra muri profond ...