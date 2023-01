Il caos delle graduatorie per le supplenze ci aiuta a comprendere a che punto siamo con nella costruzione di una scuola digitale

(Di domenica 8 gennaio 2023) Un’ordinanza del Tribunale del Lavoro di Velletri ha imposto al Ministero dell’Istruzione di risarcire un docente “sorpassato”graduatoria per l’assegnazioneda un collega che aveva un punteggio minore del suo. Come è potuto succedere?partiti proprio da questo caso di cronaca per indagare sull’applicazioneitaliana degli strumenti digitali. Il problema che ha causato ilnell’assegnazione degli incarichi ai supplenti è che a partire dal 2021 il Ministero dell’Istruzione ha deciso di utilizzare un algoritmo per facilitare il processo di assegnazione degli incarichi ai supplenti. Questo sistema avrebbe dovuto sostituire la pratica“convocazioni in presenza” e quindi sembrava la soluzione migliore da ...

Il Sole 24 ORE

... e quindi di regolare automaticamente il segnale HDR generato in modo che il monitor, semplicemente applicando la curva PQ, sia in grado di visualizzare le immagini al megliopossibilità. La ...... quasi la metà a condizioni molto penalizzanti - spiegano - Oggi solo una parte minima... Ci aspettiamo regole certe, evitando ilnormativo che già abbiamo conosciuto. Le richieste di ... Genesis, Silvergate e Huobi: continua il caos delle criptovalute Dopo le ultime polemiche per il Boris Godunov alla Scala, caos ad Arezzo per un concerto previsto il 7 febbraio. La comunità ucraina insorge contro l’artista. Che però fu contestata anche in patria pe ...La denuncia in un documento presentato alla direzione del Sant’Orsola "I pazienti fragili devono essere visti in un’ora, a volte ne aspettano 12" ...