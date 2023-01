Il British Museum si pente e restituisce alla Grecia le statue del Partenone

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ilsi è pentito e ora vuole restituirealcunedel. Le sculture si trovano a Londra dall'inizio dell'Ottocento, quando l'ambasciatore inglese a Costantinopoli Lord Thomas Elgin le portò via. Secondo le autorità greche vennero "strappate" dal tempio costruito dall'architetto Fidia. Ilha comunque confermato per la prima volta, come riporta il quotidiano "The Guardian", di "aver avviato una discussione costruttiva con lasulla restituzione di alcuni dei marmi del". Tra cui 150 metri dei fregi che ornavano la parte superiore del tempio e le decorazioni dell'architrave dove è rappresentata la guerra di Troia. I ministri greci hanno confermato che "i ...

Le trattative, in corso da quasi un anno, sarebbero ad un punto di svolta. Circola una bozza dell'accordo: Atene punta su un ritorno definitivo, ma il Museo è fermo sul prestito Ilha confermato, per la prima volta, di avere intrapreso discussioni costruttive con la Grecia in vista del ritorno di 'alcuni' dei marmi del Partenone. Nei mesi passati si era parlato di ...i marmi del partenone 5 Paola De Carolis per il 'Corriere della Sera' Che si avvicini un'intesa tra Londra e Atene sui marmi del Partenone La direzione del, stando a indiscrezioni di stampa, sarebbe prossima alla firma di un accordo sulle ... Grecia e British Museum: c’è accordo sui Marmi Il Ministero della Cultura greco ribadisce la sua posizione: non riconosce al British Museum la giurisdizione, il possesso e la proprietà delle sculture, in quanto frutto di furto.Continua il braccio di ferro tra il British Museum e la Grecia, che chiude alle trattative per il prestito e rivendica la proprietà dei Marmi del Partenone ...