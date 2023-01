Il Brasile piange Roberto Dinamite | ex bomber morto a 68 anni per un tumore

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il calcio brasiliano perde un altro pezzo importante di storia ela scomparsa di, ex centravanti e leggenda del Vasco da Gama, di cui poi è stato anche presidente e che in ...

La Stampa

Dopo Sinisa Mihajlovic, Pelé, Fabian O'Neill e Gianluca Vialli, il mondo del calcioanche la morte di Roberto Dinamite : ex centravanti del, leggenda del Vasco da Gama, morto oggi all'...2 Il calcio brasiliano perde un altro pezzo importante di storia ela scomparsa di Roberto Dinamite , ex centravanti e leggenda del Vasco da Gama, che in Europa ha giocato anche nel Barcellona. Nel 2021 gli era stato diagnosticato un tumore all'intestino. La ... Il Brasile piange ancora: morto Roberto Dinamite, leggenda del Vasco da Gama Il Brasile piange la scomparsa di Roberto Dinamite: l'ex centravanti anche del Barcellona era stato colpito da un tumore all'intestino nel 2021.Il calcio brasiliano perde un altro pezzo importante di storia e piange la scomparsa di Roberto Dinamite, ex centravanti e leggenda del Vasco da Gama, che in Europa ha giocato anche nel Barcellona. Ne ...