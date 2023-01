Agenzia ANSA

Dura presa di posizione deldella nazionale di calcio iraniana Mehdi Taremi che ha condannato le ultime due esecuzioni legate alle proteste nel suo paese, quella di Mohammad Mahdi Karmi e di Mohammad Hosseini: "Basta, ...Nei padroni di casa ancora una volta il protagonista è stato Mehdi Taremi , attaccanteautore di una tripletta . Con questi 3 gol, segnati in poco più di mezz'ora, ilsale a 18 centri ... Il bomber iraniano Taremi, 'giustizia non si fa con il cappio' - Medio ... ROMA, 08 GEN - Dura presa di posizione del bomber della nazionale di calcio iraniana Mehdi Taremi che ha condannato le ultime due esecuzioni legate alle proteste nel suo paese, quella di Mohammad Mahd ...L'attaccante iraniano, reduce dal Mondiale in Qatar, ha immediatamente ripreso a segnare con il club portoghese ...