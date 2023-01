I tifosi di Napoli e Roma bloccano l' autostrada A1 | ecco cosa è successo

ultimecalcionapoli.it

AREZZO - Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie di Roma e: lo riferiscono le forze dell'ordine. Al momento la corsia nord dell'Autosole è chiusa ma con ogni probabilità verrà chiusa anche quella in direzione sud. Pesanti le ripercussioni sul ...Scontri tradele della Roma hanno causato la chiusura dell'Autostrada del Sole nel tratto tra Monte San Savino e Arezzo, come riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto le pattuglie della polizia ... Napoli, è fatta per il colpo: tutto confermato, tifosi al settimo cielo Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it The post #Calciomercato: Luciani rientra dalla Fermana e va al Ravenna. appeared first on seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUN ...Autostrada del Sole bloccata tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie della Roma e del Napoli. Chiusa quindi la corsia nord dell'A1, con pesanti ripercussioni sul traffico.