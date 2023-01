I talebani accusano il principe Harry di crimini di guerra | “Uccise 25 afgani”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 8 gennaio 2023) Roma, 8 gen — I, attraverso le dichiarazioni del portavoce Abdul Qahar Balkhi, hanno accusato ildidi. Le anticipazioni contenute in Spare, libro delinglese che sarà in vendita dal 10 gennaio, in cui il Reale sostiene di aver ucciso venticinque persone in combattimento, gli sono valse, tra le altre critiche, anche l’accusa didida parte deiche ora controllano l’Afghanistan dopo la rovinosa fuga degli americani. Ilaccusato dididaiNel libro — che evidentemente contiene altro oltre ai dettagli del rapporto con l’attuale moglie, alle liti ...