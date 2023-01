I popolari e il “patto federativo” Il commento di Merlo

Leggi su formiche

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’area Popolare e cattolico sociale nel nostro Paese esce, finalmente, dall’irrilevanza e dall’emarginazione politico e culturale in cui è caduta in questi ultimi anni. Sono molti gli elementi che lo confermano: dalla crisi irreversibile del Pd originario e dove ormai l’unica prospettiva per il futuro è quella di riproporre il vecchio e antico partito della sinistra italiana alla sostanziale impossibilità di rideclinare un partito identitario; dall’attesa per la costruzione politica del prossimo “partito conservatore europeo” alla debolezza e all’improponibilità di continuare a fermarsi al pre-politico e alla sola testimonianza virtuale. Insomma, si apre – e finalmente – una nuova stagione anche per la tradizione e la cultura cattolico-popolare e sociale. Con una versione aggiornata e rivista, come ovvio. Ma, com’è altrettanto ovvio, adesso si tratta però di saper coniugare, come ...