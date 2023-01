(Di domenica 8 gennaio 2023) Ventimila sono stati arrestati, non si sa qu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

... amato, "accolto" dagli studenti come un premio Nobel per la fisica; con i mieil'ho visto ad ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui ilive. Partecipa ...... incluso quello biblico, i linguaggi dei doni e dei contratti erano diversi daie molto più ... Forse dovremmo imparare di nuovo a leggere patti e contratti insieme a, mani, lacrime, ... I nostri occhi chiusi di fronte alla rivolta contro il Dio islamico E’ anche questo lo spirito della ribellione di una generazione che il regime iraniano sta massacrando. I preti al potere, che perseguono Dio e l’atomica con la stessa veemenza, meriterebbero una Croci ...L'ex sindaco di Roma critica le proteste di Ultima generazione: "Non serve il ditino alzato o bloccare il traffico: per creare consenso bisogna ...