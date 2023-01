“I no vax? Sono più mortali del terrorismo globale” Le equilibrate parole dell’Oms

(Di domenica 8 gennaio 2023) Roma, 8 gen — Pensavate che la presa si fosse allentata? Pensavate che fossero ormai passati i tempi in cui si invocava il piombo nei confronti dei renitenti alla vaccinazione meglio noti come no? Pensavate male. Pensavate fosse oramai sufficiente che, dopo le dichiarazioni presso il Parlamento Europeo dello scorso ottobre della Pfizer, tramite il presidente dei mercati internazionali della stessa azienda, Janine Small, in merito all’impossibilità di fornire una risposta preventiva legata alla trasmissibilità del virus da parte dei vaccinati, la questione fosse destinata a sgonfiarsi? Ci siete rimasti male per essere stati sospesi dal vostro lavoro? Magari vi aspettavate pure le scuse per essere stati lasciati fuori dai locali pubblici mentre addirittura i cani potevano entrare. E voi no. L’Oms bastona (ancora) i noVi aspettavate troppo. ...

