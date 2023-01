I manifestanti pro-Bolsonaro assaltano il Congresso | caos in Brasile | VIDEO

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dalche ha visto la presidenza conquistata alle ultime elezioni da Lula arrivano scene che riportano alla mente quelle dell'assalto a Capitol Hill, quando i sostenitori di Donald Trumpo hanno invaso le sale del. Un nutrito gruppo disostenitori dell'ex presidente Jair Bolosonaro hanno infatti sfondato il blocco della polizia e hanno invaso ilbrasiliano a Brasilia. Sono entrati nell'Esplanada dos Ministérios e hanno invaso un'area del, riporta il quotidiano A Folha S. Paulo. Si sono registrati scontri con la polizia militare che ha lanciato bombe stordenti contro i centinaia diche hanno risposto con fumogeni. Meu orgulho de seriro foi atualizado com secesso!?? pic.twitter.com/0fqoSOb8v8 — ...

Esecuzioni in Iran L'Iran ha il più alto tasso di esecuzionecapite al mondo. Detiene questo ...iraniano ha sempre applicato le esecuzioni come strumento per intimidire e reprimere i. ... PERÙ. Sale il numero dei manifestanti pro-Castillo uccisi dalla polizia