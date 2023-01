I look più belli di Evan Rachel Wood | protagonista di “Westworld”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 8 gennaio 2023) Le avventure disono giunte al termine, ma la carriera diprocede spedita. L’attrice è ben nota su grande e piccolo schermo e ha un debole non così nascosto per la moda. Difficile mandar giù la decisione presa da HBO, soprattutto per chi ha creduto fermamente nel progetto come. L’attrice è stata scelta comedi, serie TV distopica andata in onda per quattro stagioni e poi cancellata. Finora ha riscosso importanti successi ed è entrata di diritto nell’olimpo delle serie televisive più complesse ed affascinanti degli ultimi anni. Eppure tutto questo non è bastato ad allontanare la sentenza.. Crediti: ...