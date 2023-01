I conti sono un disastro | profondo rosso per l' Ares 118

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Per l'118 il 2022 è stato davvero un anno da "codice". Perdite quasi raddoppiate paventate nel nuovo bilancio di previsione. L'ultimo disavanzo (già aumentato lo scorso anno del +36,60%) di 31 milioni e 497 mila euro salirebbe, stando al primo pre-consuntivo stilato, a 59 milioni e 509 mila euro di perdite attese. All'azienda sanitaria per le emergenze della Regione Lazio non resta, allora, che battere cassa alla Pisana, lamentando una «Quota Fondo Sanitario Regionale storicamente insufficiente», oltre a «investimenti necessari e improrogabili, il cui finanziamento ad oggi non risulta pervenuto». Tra cui 7 milioni e mezzo per rinnovare un «parco auto vetusto e con chilometraggio elevato» (servono 80 ambulanze) e apparecchiature elettromedicali obsolete (occorrono «massaggiatori cardiaci, ventilatori polmonari, defibrillatori, video ...