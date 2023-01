I civili burkinabé vittime sia dei jihadisti che degli anti-jihadisti

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’Alto commissariato per i Diritti dell’uomo dell’Onu ieri ha chiesto alle autorità di transizione del Burkina Faso un’inchiesta «rapida, imparziale e trasparente» sull’ultimo massacro avvenuto nella città nord-occidentale di Nouna. L'articolo proviene da il manifesto.

Il Burkina Faso è stato nella morsa di un conflitto in cui gruppi armati legati ad al - Qaeda e all'ISIS hanno ucciso migliaia die creato una crisi umanitaria. Quasi due milioni di persone ...... affiliato ad Al - Qaeda*), ha diffuso un video in cui uno dei suoi leader in Burkina Faso minacciava di attaccare i villaggi difesi da Homeland Defense Volunteers (VDP), ausiliariper l'...