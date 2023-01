I 7 sintomi principali che indicano carenza di vitamina D

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 8 gennaio 2023) La funzione principale dellaD è aiutare l’organismo ad assorbire il calcio, ovvero uno dei costituenti fondamentali delle ossa. Una mancanza diD provoca infatti osteoporosi e rachitismo. Ma secondo quanto è emerso dall’ultimo congresso mondiale su osteoporosi, osteoartrite e malattie muscolo-scheletriche che si è svolto a Firenze nel 2017, pare che questasia coinvolta anche in altri importanti processi biologici. Tra l’altro funzionerebbe da protezione contro alcuni tipi di neoplasia, come tumore al seno, al colon e alla prostata; ma anche per diabete, malattie del sistema cardiocircolatorio e malattie autoimmuni. Sicurissima è invece la sua utilità per il buon funzionamento di muscoli, nervi e sistema immunitario. L’organismo umano è capace di produrne grazie alla sola esposizione della pelle al sole; si ...