I 24 africani che prendevano il reddito di cittadinanza senza avere vissuto in Italia

(Di domenica 8 gennaio 2023) AGI - In 24 avevano denunciato di essere residenti inda dieci anni per prendere ildi, ma in realtà erano solo passati da un centro di accoglienza e nonostante questo hanno truffato allo Stato più di duecentomila euro. La rete di truffatiri, tutti afrucani, è stata scoperta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, che indagavano sul conto di alcune persone residenti in diversi indirizzi riconducibili a centri di accoglienza per stranieri. All'anagrafe risultavano residenti o domiciliati in un centro di accoglienza di via Tiburtina a Roma dismesso nel 2021 e tra il 2019 e il 2022 avevano dichiarato falsamente di risiedere nel territoriono da almeno 10 anni, producendo autocertificazioni fasulle. Una serie di falsi che avevano permesso loro di percepire ...

Una serie di falsi avevano permesso loro di percepire 200.118 euro in redditi di cittadinanza senza averne il diritto. Su 36 istanze presentate negli anni dalle persone denunciate, 5 non sono mai ...