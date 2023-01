I 10 film più attesi che usciranno nel 2023

Leggi su tuttotek

(Di domenica 8 gennaio 2023) Col 2022 che è ormai alle spalle, andiamo alla scoperta di quali sono ipiùin uscita entro ilIl 2022 è ormai alle spalle e, accogliendo l’anno nuovo, è tempi di dare un’occhiata a ciò che ci aspetta nei prossimi 365 giorni. L’anno appena concluso ci ha regalato diversi titoli di alto livello, da Avatar 2 a The Batman, ma anche ilnon sarà di meno. Assisteremo a tantissimi ritorni, con molti franchise pronti a tornare in scena con nuovi emozionanti titoli, ma sarà anche l’anno del ritorno di due pezzi da novanta come Cristopher Nolan e Martin Scorsese, pronti anche loro ad animare l’anno appena iniziato. Andiamo, dunque, a scoprire quali sono i 10piùdel. Ipiùdel ...