“Ho le idee chiare di quello che voglio” | la confessione di Luca Onestini

Leggi su 361magazine

(Di domenica 8 gennaio 2023)rivela di non essere interessato a nessuna gieffina nella Casa: le dichiarazioni del coinquilinoè entrato nella Casa del Grande Fratello Vip poche settimane fa. L’avventura del gieffino prosegue tra alti e bassi,dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip è tornato nella Casa più spiata d’Italia nuovamente in gara in questa settima edizione.nelle ultime settimane è stato al centro di confronti e polemiche dopo l’avvicinamento alla gieffina Nikita Pelizon. Leggi anche –> Clarissa Selassié urla fuori dal Gf Vip: il gesto romantico per un vippone (Video) La rivelazione del gieffino… Nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia,in giardino riunito con diversi coinquilini si è esposto confermando ...