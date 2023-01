Highlights e gol Sampdoria-Napoli 0-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la diciassettesima giornata di. A Marassi tutto facile per gli azzurri nel primo tempo: rigore concesso in avvio ma sbagliato da Politano, poi il gol di Osimhen, quindi il cartellino rosso per Rincon. Nella ripresa il copione è sempre favorevole ai partenopei che la chiudono nel finale, ancora con un rigore, procurato e calciato da Elmas. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

