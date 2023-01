Highlights e gol Manchester City-Chelsea 4-0 | FA Cup 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) Glidi, match valevole per i trentaduesimi di finale della FA Cup, in cui i padroni di casa guidati da Pep Guardiola si sono imposti sulla formazione ospite di Graham Potter mediante il punteggio di 4-0: decisive la doppietta di Riyad Mahrez e le reti di Julian Alvarez su rigore e Phil Foden. In virtù di questo successo i Citizens staccano il pass per il turno successivo della coppa inglese. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.