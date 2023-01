Highlights Djokovic-Korda 6-7 7-6 6-4 | finale Atp Adelaide 1 2023 VIDEO

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ilcon glidel match tra Novake Sebastian, vinto dal serbo per 6-7 7-6 6-4. L’ex numero uno al mondo apre la stagione con il titolo dell’Atp 250 di, arrivato dopo aver annullato un match point all’americano. Nole s’impone in rimonta e continua a scrivere record. In alto le immagini salienti del match. PRIMO SET SECONDO SET TERZO SET SportFace.

