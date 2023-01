Harry escluso dall' incoronazione del padre | ' Re Carlo l' ha tagliato fuori | cancellata la tradizione dei duchi'

Tag24

Per questo motivo,non avrebbe nessun ruolo formale nell'incoronazione e quindi sarebbe. Il duca non ha dichiarato ufficialmente la volonta di partecipare all'incoronazione, ma se ..., con Spare , il suo libro di memorie, ha tirato la bomba, ma il rischio è che sotto quell ... fumato cannabis e preso funghi allucinogeni), gli esperti di immigrazione dicono che non è... Incoronazione Re Carlo III, il Principe Harry escluso dalla cerimonia Il principe Harry tagliato fuori dall'incoronazione di re Carlo, suo padre. L'ultima indiscrezione arriva dal Telegraph. L'autobiografia del duca intitolata "Spare", in ...Incoronazione Re Carlo III ha deciso di escludere il Principe Harry dalla cerimonia. La decisione è arrivata dopo le ultime rivelazioni.