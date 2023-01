“Harry è un traditore” | la Famiglia Reale all’attacco | ecco cosa subirà il Principe

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ilè un, almeno stando a quanto di si vocifera in seguito alla pubblicazione del suo libro autobiografico Spare. L’uscita del suo lavoro sembra aver eliminato qualsivoglia tentativo di riappacificazione, seppur infatti per il momento I Windsor hanno taciuto, gli esperti ritengono che il clima sia molto teso. Nessuna buona nuova per i fan della Royal, non sembra possa essere possibile una tregua tra i reali. Il dubbio che i rapporti tra loro si siano ulteriormente incrinati è stato avanzato da molti, tra cui anche un funzionario che al Daily Mirror ha dichiarato: “Non ci sarà mai più una riconciliazione. Dopo tutte le sue parole sulla privacy e contro l’intrusione dei media, ciò cheha fatto è incomprensibile e imperdonabile. Usa parole cattive e mirate, si pentirà amaramente di avere ...

Il Fatto Quotidiano

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchefa infuriare esercito e reali: "È un". L'ira dei talebani Principe, l'......, con le esplosive e devastanti rivelazioni contenute nel suo libro " Spare ". Il minore, ha scandalizzato tutti o quasi. La sua reputazione è ora marchiata da un'accusa pesantissima:. ... “Harry è un traditore, è finita”: l’ira dei Reali dopo l’uscita del suo libro Nuove rivelazioni del principe Harry raccontano a che livello fossero arrivate le tensioni all'interno della Casa reale britannica l'anno in cui ha abbandonato tutto e si è trasferito negli Stati Unit ...Durissima anche la stampa sul principe Harry. Polemica per gli estratti del suo Spare sull'uccisione di 25 miliziani in Afghanistan ...