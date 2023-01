Guido Rasi | Covid è un' endemia atipica con numeri eccezionali

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 8 gennaio 2023) Secondo L'ex direttore dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) è eccessivo parlare di fine della pandemia. Ma, considerando la durata e l'assestamento che la malattia ha avuto in termini di mortalità, si può iniziare a parlare di endemizzazione. Anche perché le varianti in circolazione, grazie ai vaccini, non preoccupano