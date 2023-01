Guardiola si commuove ricordando Vialli | «La sua morte fa capire come la vita sia un lancio di una moneta»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il tecnico del Manchester City, Pepquasi si è commosso nella conferenza stampa al termine della gara di FA Cup vinta col Chelsea, ripensando a Gianluca. «Ho visto quanta commozione c’è per la sua, sia qui in Inghilterra che in Italia. Era una persona unica e non verrà dimenticata. Ma dobbiamo ricordarlo con un sorriso e senza lacrime, perché ha reso migliore la nostra. Ancora una volta, un abbraccio alla famiglia» Tanti i ricordi che affiorano,quello dell’ultimo incontro sul campo da golf «Ho avuto la fortuna di conoscerlo giocando a golf, attraverso la fondazione-Mauro. E sono certo che Massimo Mauro continuerà in sua memoria il lavoro che hanno fatto insieme. Eravamo a Maiorca, un giorno siamo arrivati al campo tardi, entrambi affamati. ...

